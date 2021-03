Bce, Lagarde su PEPP: 'il mercato ci può mettere alla prova quanto vuole. Per ora acquisti sufficienti'

Laura Naka Antonelli 31 marzo 2021 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

La "Bce non sarà condizionata da dati economici di breve termine, e modificherà il programma PEPP a seconda delle condizioni di finanziamento". E' quanto ha detto la numero uno della Bce, Christine Lagarde, in un'intervista rilasciata a Bloomberg Television."Il mercato ci può mettere alla prova quanto vuole". Per ora, "gli acquisti effettuati con il PEPP sono sufficienti, alla luce dei dati attuali - ha continuato Lagarde, rassicurando sul fatto che, "in ogni caso, gli acquisti del PEPP verranno rivalutati ogni trimestre".La numero uno della banca centrale europea ha sottolineato che la situazione economica è al momento fluida, "caratterizzata dall'incertezza" a causa della crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus Covid-19.Un fattore positivo è rappresentato comunque dal fatto che "la bilancia dei rischi è molto più bilanciata nel medio termine" e che "la Bce deve fornire la maggior certezza possibile".