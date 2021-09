Bce, Lagarde: ripresa più veloce di quanto anticipato, torneremo a livelli pre-Covid già entro fine 2021'

Laura Naka Antonelli 17 settembre 2021 - 06:21

MILANO (Finanza.com)

"L'Europa si sta riprendendo in modo più rapido di quanto avessimo anticipato. Il risultato è che abbiamo rivisto al rialzo in modo significativo le nostre proiezioni". E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, nel corso di un'intervista rilasciata a Bloomberg il 13 settembre scorso, e pubblicata sul sito della Bce nella giornata di ieri."La nostra proiezione, per quest'anno, è +5%, dunque si tratta un upgrade significativo, +4,6% per l'anno prossimo e dunque al ritmo di crescita precedente il Covid - ha precisato Lagarde - Ma quest'anno le cose stanno andando certamente in modo più veloce di quanto pensassimo, al punto che saremo tornati ai livelli pre-Covid-19 prima della fine dell'anno 2021. In precedenza avevano previsto che il ritorno alla crescita pre-Covid sarebbe avvenuto entro l'inizio del 2022. Ora, ciò avverrà nel 2021".Il 9 novembre scorso, in occasione della riunione del Consiglio direttivo della Bce, Lagarde ha annunciato che la Bce ha rivisto al rialzo l'outlook sul Pil dell'area euro del 2021 dal +4,6% precedentemente atteso a una crescita pari a +5%. Per il 2022, il Pil è atteso in crescita del 4,6%, a un ritmo inferiore rispetto al +4,7% precedente; le stime sul Pil del 2023 sono state lasciate invariate al ritmo del 2,1%.