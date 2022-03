Bce, Lagarde: rialzo tassi 'mesi dopo' o 'settimane dopo' fine QE

Laura Naka Antonelli 10 marzo 2022 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

"Il rialzo dei tassi potrebbe avvenire mesi dopo la fine del QE o settimane dopo". E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, rispondendo a una domanda nella conferenza stampa successiva all'annuncio dei tassi da parte della banca centrale.Come da attese, la Bce ha annunciato oggi di aver lasciato invariati i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale, rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%.Eventuali adeguamenti dei tassi di interesse di riferimento avverranno "qualche tempo dopo la fine degli acquisti netti del Consiglio direttivo nell'ambito dell'Asset Purchase Programme (APP) e saranno graduali.Il Consiglio direttivo dela Bce ha comunicato oggi anche il programma di acquisto del suo Asset Purchase Programme (APP) per i prossimi mesi, che verrà ridotto più velocemente di quanto inizialmente ritenuto, a conferma di come la banca centrale sia sempre più preoccupata dell'accelerazione dell'inflazione nell'area euro, più che delle conseguenze negative del conflitto tra Russia e Ucraina sull'economia.Gli acquisti netti mensili nell'ambito dell'APP ammonteranno a 40 miliardi di euro ad aprile, 30 miliardi di euro a maggio e 20 miliardi di euro a giugno."La calibrazione degli acquisti netti per il terzo trimestre dipenderà dai dati e rifletterà la sua valutazione in evoluzione delle prospettive", spiega la Bce.La precedente tabella di marcia prevedeva 40 miliardi di euro nel secondo trimestre e 30 miliardi nel terzo trimestre.