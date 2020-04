Bce: Lagarde, recenti dati macro mostrano cali senza precedenti

Redazione Finanza 16 aprile 2020 - 12:58

"Nell'area euro, i più recenti dati macro, hanno iniziato a mostrare cali senza precedenti, indicando una forte contrazione della produzione nell'area, nonché un rapido deterioramento del mercato del lavoro. L'incertezza è elevata e rimarrà elevata, il che rende estremamente difficile prevedere l'estensione e la durata probabili dell'imminente recessione e del successivo recupero". Così Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce), soffermandosi sull'outlook della zona euro. "L'inflazione - ha proseguito Lagarde - è attualmente bassa, riflettendo in gran parte il recente forte calo dei prezzi dell'energia. In prospettiva, si prevede che l'inflazione complessiva diminuirà ulteriormente a breve termine, mentre le implicazioni della crisi del coronavirus per l'inflazione a medio termine sono circondate da un'elevata incertezza".