Bce, Lagarde: rafforzamento euro ha rischiato di zavorrare crescita e inflazione

Laura Naka Antonelli 14 settembre 2020 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Christine Lagarde, numero uno della Bce, è tornata a parlare di euro nel fine settimana, smorzando ulteriormente i toni mostrati nella conferenza stampa post decisione tassi della Banca centrale, durante la quale aveva detto che non fa parte del mandato della Bce occuparsi dei livelli dell'euro.Lagarde - parlando in occasione della riunione annuale del Consiglio dei governatori delle banche centrali e delle autorità monetarie dei paesi arabi - ha detto che la Bce monitorerà "attentamente" i dati in arrivo, incluso il rafforzamento dell'euro, che ha rischiato di zavorrare sia la crescita del Pil che l'inflazione dell'Eurozona.L'euro dollaro è piatto, con una variazione pari a +0,05% a $1,1852.