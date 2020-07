Bce, Lagarde prevede due anni di pressioni al ribasso su prezzi, parla di disinflazione e deflazione

Laura Naka Antonelli 6 luglio 2020 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

L'Eurozona è destinata a far fronte a due anni di pressioni al ribasso sui prezzi. E' quanto ha detto Christine Lagarde, numero uno della Bce. Non solo. La crisi del coronavirus cambierà profondamente l'economia, accelerando "quelle trasformazioni che erano già latenti", e che vedono l'Europa in una "posizione eccellente".In particolare, si assisterà a un'accelerazione della digitalizzazione dei servizi e a una maggiore automatizzazione nelle industrie.Sul fronte dei prezzi, "le dinamiche inflazionistiche saranno necessariamente colpite (dalla crisi), probabilmente presentando aspetti disinflazionistici e deflazionistici, all'inizio". Lagarde ha parlato in occazione di una video conferenza al Rencontres économiques d'Aix-en-Seine di Parigi.