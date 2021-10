Bce, Lagarde: non c'è stagnazione e inflazione modererà passo, quindi non ci sarà stagflazione

Laura Naka Antonelli 28 ottobre 2021 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

"Lacrescita dell'economia (dell'Eurozona) sta moderando il passo, ma prosegue. Non c'è stagnazione. E abbiamo anche detto che l'inflazione salirà fino alla fine del 2021, per poi rallentare nel 2022 e rimanere nel medio termine ancora al di sotto del nostro target (del 2%). Di conseguenza non credo che ci sia il rischio di stagflazione". E' quanto ha detto Christine Lagarde, numero uno della Bce, nella conferenza stampa successiva all'annuncio delle decisioni di politica monetaria annunciate dalla banca centrale.