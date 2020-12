Bce, Lagarde: inflazione Eurozona +0,2% in 2020, +1% in 2021, + 1,1% in 2022, +1,4% in 2023

Laura Naka Antonelli 10 dicembre 2020 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

"L'inflazione dell'area euro salirà dello 0,2% nel 2020, a un ritmo inferiore rispetto al +0,3% atteso nelle previsioni di settembre. Nel 2021 l'inflazione salirà dell'1%, come previsto in precedenza, per poi avanzare dell'1,1%, meno del +1,3% stimato a settembre. Per il 2023 l'inflazione dell'Eurozona è attesa all'1,4%". E' quanto ha detto Christine Lagarde, numero uno della Bce, nella conferenza stampa successiva all'annuncio relativo alle decisioni prese dal Consiglio direttivo per contrastare la crisi causata dalla pandemia del coronavirus. La Bce ha dunque rivisto al ribasso le stime sull'inflazione relative al 2020 e al 2022.