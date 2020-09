Bce: Lagarde, forza ripresa incerta. Richiede analisi attenta di ogni informazione, anche sul cambio

Valeria Panigada 21 settembre 2020 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

La ripresa economica dell'Eurozona è incerta e per questo richiede uno studio molto attento di ogni informazione, anche riguardante l'evolversi dell'euro. Lo ha detto Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce), durante una riunione in videoconferenza dell'Assemblea parlamentare franco-tedesca."Mentre i dati disponibili indicano un forte rimbalzo nel terzo trimestre, la forza della ripresa rimane molto incerta, irregolare e incompleta - ha proseguito Lagarde - Dipenderà dall'andamento futuro della pandemia e dal successo delle politiche di contenimento". "L'incertezza del contesto attuale richiede una valutazione molto attenta delle nuove informazioni che ci arrivano, anche sul tasso di cambio, e le sue implicazioni per le prospettive di inflazione a medio termine", ha aggiunto.