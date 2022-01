Bce, Lagarde: economia e inflazione diverse rispetto a Usa, abbiamo tutti i motivi per non reagire come Fed

Laura Naka Antonelli 20 gennaio 2022 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

La Bce ha "tutte le ragioni" per non rispondere all'aumento dell'inflazione allo stesso modo in cui risponderà la Federal Reserve. E' quanto ha detto la numero uno della banca centrale europea, Christine Lagarde, in un'intervista rilasciata alla stazione radio France Inter."Ci troviamo in una situazione completamente differente", ha spiegato Lagarde, sottolineando che l'inflazione dell'area euro è "chiaramente più debole" di quella Usa, così come è non è avanzata, come quella degli Stati Uniti, la ripresa dell'economia del blocco."Abbiamo tutte le ragioni per non reagire velocemente e in modo brusco così come immaginiamo che la Fed possa fare - ha sottolineato Lagarde - Ma abbiamo iniziato a dare una risposta e, ovviamente, rimaniamo pronti a rispondere con la politica monetaria se i numeri, i dati, i fatti, lo richiederanno".