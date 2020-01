Bce, Lagarde conferma di non essere né falco né colomba indossando spilla a forma di gufo

Laura Naka Antonelli 23 gennaio 2020 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Confermando quanto aveva detto nella sua prima conferenza stampa nelle vesti di presidente della Bce, ovvero di non sentirsi nè falco né colomba, ma gufo, Christine Lagarde si è presentata oggi alla conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi indossando una spilla dorata a forma di gufo.La Bce ha annunciato oggi di aver lanciato la prima revisione della strategia di politica monetaria dal 2003. E' quanto si legge nel comunicato, con cui l'istituzione guidata da Christine Lagarde ha reso noto di aver confermato i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%."I rischi che gravano sull'economia dell'Eurozona sono ancora al ribasso, ma meno pronunciati, in quanto sono diminuite le incertezze sul commercio globale", ha detto Lagarde nella conferenza stampa successiva all'annuncio della banca centrale sui tassi."Continueremo a monitorare il commercio in modo molto attento - ha continuato Lagarde -e sul fronte Ue, 'ho trovato conforto nell'apprendere dell'incontro tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente americano Donald Trump".Per quanto concerne l'inflazione, "nel medio termine ci aspettiamo che salga, sostenuta dalla nostra politica monetaria, dalla crescita dell'economia e dall'aumento dei salari". E' importante dunque che la politica monetaria rimanga "accomodante in modo significativo" per centrare il target di inflazione della Bce, pari a un valore di poco inferiore al 2%.