Bce, Lagarde annuncia nuovo centro su cambiamenti climatici: 'per affrontare il problema con urgenza'

Laura Naka Antonelli 25 gennaio 2021 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

La numero uno della Bce Christine Lagarde ha annunciato che la banca centrale europea sta lanciando un centro dedicato ai cambiamenti climatici, per studiare come affrontare la questione, integrandola con le attività di politica monetaria e supervisione bancaria di cui si occupa."Stiamo lanciando ora un nuovo centro di cambiamenti climatici per raccogliere in modo più efficiente le diverse competenze e i lavori sul clima prodotti dalla banca", ha detto Lagarde, stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters."Il centro di cambiamenti climatici fornisce quella struttura di cui abbiamo bisogno per affrontare il problema con l'urgenza e la determinazione che merita", ha aggiunto la presidente della Banca centrale europea.