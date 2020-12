Bce, Lagarde: anche tassi interesse fanno parte cassetta attrezzi, nel comunicato previsti anche 'più bassi'

Laura Naka Antonelli 10 dicembre 2020 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

La numero uno della Bce Christine Lagarde ricorda che i tassi di interesse fanno parte della cassetta degli attrezzi, anche se non sono stati tagliati. Nel rispondere alla domanda di una giornalista sul perché i tassi non sono stati tagliati, Lagarde ha ricordato quanto scritto nel comunicato della Bce, ovvero che i tassi "rimarranno ai livelli attuali" o, anche, "a un livello più basso".Oggi il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale sono stati lasciati invariati rispettivamente allo 0,00%, 0,25% e -0,50%.Il Consiglio direttivo si aspetta che i tassi di interesse chiave della BCE rimangano ai livelli attuali o inferiori fino a quando non vedrà le prospettive di inflazione "convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza non si rifletterà in maniera coerente nelle dinamiche dell'inflazione di fondo".