Bce, Lagarde: alzare i tassi non risolverebbe nessun problema. Non vogliamo strozzare la ripresa'

Laura Naka Antonelli 11 febbraio 2022 - 07:12

MILANO (Finanza.com)

"Alzare i tassi non risolverebbe nessuno dei problemi attuali". E' quanto ha detto la numero uno della Bce, Christine Lagarde, in un'intervista rilasciata al quotidiano Redaktionsnetzwerk Deutschland."E' altamente improbabile che i prezzi del petrolio continuino a salire al ritmo del periodo 2020-2022", ha detto Lagarde, aggiungendo di essere "fiduciosa nel fatto che l'inflazione (dell'area euro) rallenti il passo nel corso dell'anno".E ancora: "ci stiamo avvicinando all'obiettivo, che ci consentirà di ritirare alcuni interventi in modo graduale"."Ma non vogliamo strozzare la ripresa - ha sottolineato Lagarde -e il dibattito sulla greenflation è esagerato". La presidente dellaa Bce ha affermato anche che, nella maggior parte dei paesi euro, Germania inclusa, le rivendicazioni salariali "sono molto moderate".