Bce, Lagarde: 'tutti nel mondo hanno dovuto aumentare i debiti, la questione è per cosa il debito è stato utilizzato'

Laura Naka Antonelli 22 aprile 2021 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

"Tutti i paesi del mondo hanno dovuto aumentare il livello dei loro debiti, per far fronte alla crisi (della pandemia Covid-19) peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale. La domanda qui è per cosa i debiti sono stati utilizzati: per misure temporanee o per lanciare riforme". Così Christine Lagarde, numero uno della Bce, nella conferenza stampa successiva all'annuncio dei tassi da parte della Bce.