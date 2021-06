Bce, Lagarde: 'troppo presto discutere di fine acquisti PEPP'

Laura Naka Antonelli 14 giugno 2021 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

"E' troppo presto discutere sulla fine degli acquisti che avvengono con il PEPP". E' quanto ha detto Christine Lagarde, numero uno della Bce, in un'intervista rilasciata a Politico.Lagarde ha detto di sperare di riuscire a presentare i risultati della revisione in atto della strategia di politica monetaria della Bce entro la fine dell'estate."Siamo sulla strada della ripresa, esattamente sulla strada verso i livelli precedenti la pandemia - ha detto ancora -, dove probabilmente torneremo nel primo trimestre del 2022".La presidente della Bce ha poi affermato di ritenere che la Bce sia riuscita a dare un sostegno (all'economia) con le sue scelte di politica monetaria."Non per vantarci, ma sicuramente abbiamo dato", ha detto Lagarde, rispondendo alla domanda su come la Bce abbia gestito la risposta complessiva alla crisi della pandemia Covid-19 a partire dallo scorso anno.