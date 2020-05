Bce, Lagarde: 'risposta fiscale comune europea a crisi altamente desiderabile'

Laura Naka Antonelli 8 maggio 2020 - 14:05

MILANO (Finanza.com)

"Una risposta fiscale comune europea (alla crisi) è altamente desiderabile". Lo ha detto Christine Lagarde, numero uno della Bce, facendo riferimento alle divergenze che esistono ancora in Europa riguardo alle misure da lanciare per mettere in sicurezza l'economia europea dalle conseguenze dell'emergenza coronavirus COVID-19.