Bce, Lagarde: 'ripresa economia ancora fragile, PEPP almeno fino a marzo 2022'

Laura Naka Antonelli 2 luglio 2021 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

"Abbiamo deciso di mantenere il PEPP (QE pandemico) almeno fino al marzo del 2022 e, in ogni caso, almeno fino a quando non riterremo che la fase di crisi del coronavirus non sia finita". Così la numero uno della Bce, Christine Lagarde, in un'intervista rilasciata al quotidiano francese La Provence. "Sebbene la ripresa stia procendendo, rimane ancora fragile", ha detto Lagarde.