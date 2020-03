Bce, Lagarde: 'reazione euro non interessa, non voglio essere ricordata in stile WhateverItTakes'

Laura Naka Antonelli 12 marzo 2020 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

"Lareazione dell'euro non mi interessa, ho detto che non avrei voluto fare nessun WhateverItTakes e non voglio essere ricordata in stile WhateverItTakes". Il numero uno della Bce Christine Lagarde difende più volte, nel corso della conferenza stampa successiva all'annuncio dei tassi, la decisione dell'istituzione di lasciare il costo del denaro invariato. Lagarde conferma il suo desiderio di non essere paragonata al suo predecessore Mario Draghi. Lagarde ha promesso che la Bce sarà flessibile nell'adozione delle misure annunciate, che si sostanziano in un rafforzamento del QE per 120 miliardi di euro e in un nuovo programma di TLTRO finalizzato, attraverso le banche, a favore delle piccole e medie imprese.