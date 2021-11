Bce, Lagarde: 'più tempo del previsto per dietrofront inflazione, ma calo notevole prezzi energia in I semestre 2022'

Laura Naka Antonelli 15 novembre 2021 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

"Riteniamo tuttora che l'inflazione (dell'area euro) modererà il passo l'anno prossimo, ma il tempo in cui avverrà sarà più lungo rispetto a quanto inizialmente previsto". E' quanto ha ribadito la numero uno della Bce, Christine Lagarde, nel corso di un'audizione al Parlamento europeo. "Con la ripresa che continuerà e le strozzature della catena dell'offerta che si smorzeranno, possiamo aspettarci che le pressioni sui prezzi dei beni e servizi si normalizzeranno - ha continuato Lagarde -. Ci sono indicazioni di un calo notevole dei prezzi energetici nel primo semestre del 2022. La durata dei limiti all'offerta rimane tuttavia incerta ed è probabile che persista per diversi mesi, per poi rallentare in modo graduale nel corso del 2022".