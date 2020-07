Bce, Lagarde: 'nostri interventi efficaci, ma ripresa economia potrebbe essere limitata e incerta'

Laura Naka Antonelli 8 luglio 2020 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

"Gli interventi della Bce (messi in campo per arginare le conseguenza negative sull'economia della pandemia da coronavirus) hanno dimostrato la loro efficienza ed efficacia". E' quanto ha detto, nel corso di una intervista rilasciata all'FT, il numero uno della banca centrale europea, Christine Lagarde. Tuttavia, "la ripresa economica dovrebbe confermarsi limitata, incerta e frammentata". Detto questo, "i mercati finanziari si sono calmati in modo incredibile".