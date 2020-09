Bce, Lagarde: 'non possiamo permetterci di essere compiacenti, necessari sforzi fiscali'

Laura Naka Antonelli 11 settembre 2020 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

"Non possiamo permetterci di essere compiacenti, necessari sforzi fiscali". E' quanto ha detto Christine Lagarde, numero uno della Bce, nella conferenza stampa successiva alla riunione dell'Eurogruppo di settembre. "L'outlook relativo al Pil (dell'area euro) è circondato da molta incertezza" a causa del rischio persistente della pandemia coronavirus COVID-19, aveva detto prima la numero uno della banca centrale europea. Ancora, Lagarde ha definito la ripresa del prodotto interno lordo attesa per il terzo trimestre in Eurozona "asimmetrica, incompleta, non equilibrata".