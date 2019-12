Bce, Lagarde: 'non fate paragoni tra me ed ex presidenti, io sarò diversa. Rivedrò strategia da gennaio'

Laura Naka Antonelli 12 dicembre 2019 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

"Non fate paragoni tra me e i presidenti passati" della Bce. Così Christine Lagarde, neo presidente della Bce, in quella che è stata la prima riunione del Consiglio direttivo della banca centrale europea, da quando è diventata ufficialmente numero uno dell'istituzione, lo scorso 1° novembre. "Non interpretate in modo eccessivo le mie parole", ha detto Lagarde, rivolgendosi alla stampa. "Io sarò me stessa, e dunque diversa", ha precisato ancora.Lagarde ha inoltre annunciato che, a partire dal prossimo gennaio del 2020, la Bce lancerà una revisione della sua strategia, che dovrebbe completarsi alla fine del prossimo anno.La revisione, ha precisato, affronterà due fattori importanti, ovvero "l'enorme sfida dei cambiamenti climatici" e la questione delle diseguaglianze economiche.