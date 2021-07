Bce, Lagarde: 'no a cancellazione debiti, non avrebbe nessun senso come dimostrano Venezuela, Argentina, Libano

Laura Naka Antonelli 2 luglio 2021 - 13:19

MILANO (Finanza.com)

"Il debito dei Paesi non va cancellato", in quanto una sua eventuale cancellazione corrisponderebbe a una "violazione dei trattati". Così la numero uno della Bce, Christine Lagarde, in un'intervista rilasciata al quotidiano francese La Provence.Tra l'altro, "non avrebbe alcun senso da un punto di vista economico, visto che i tassi di interesse sono estremamente bassi in questo momento e anche perchè, nel caso in cui un Paese smettesse di ripagare i propri debiti, i creditori sarebbero riluttanti a finanziarlo, situazione che è accaduta a "Venezuela, Argentina e Libano".