Bce, Lagarde: 'necessario avere chiaro consenso tra noi su strumenti contro inflazione troppo bassa'

Laura Naka Antonelli 30 settembre 2020 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

"E' necessario avere un chiaro consenso, concordato tra di noi nel Consiglio direttivo, sugli strumenti da adottare contro l' inflazione troppo bassa". E' quanto ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, inaugurando la conferenza annuale, "The Ecb and Its Watchers", a Francoforte.Lagarde ha sottolineato che "la revisione sulla strategia" di politica monetaria della banca centrale "non si è ancora conclusa" e che "è troppo presto per tirare le conclusioni su di essa".In ogni caso, "la politica deve rimane espansiva per tutto il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi della Bce". Ancora, "per sostenere le aspettative sull'inflazione, dobbiamo assicurarci che il nostro obiettivo sia simmetrico".