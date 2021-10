Bce, Lagarde: 'monitoreremo attentamente sviluppi salari e aspettative inflazione'

Laura Naka Antonelli 6 ottobre 2021 - 06:54

MILANO (Finanza.com)

"Non dovremmo reagire in modo eccessivo agli episodi di scarsità dell'offerta o all'aumento dei prezzi energetici, in quanto la nostra politica monetaria non ha il potere di condizionare in modo diretto questi fenomeni". E' quanto ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un discorso il cui contenuto è stato riportato dalla Reuters.Lagarde ha precisato che, in ogni caso, "monitoreremo attentamente gli sviluppi dei salari e le aspettative di inflazione, per accertarci che queste ultime rimangano ancorate al 2%".Ancora, Lagarde ha ribadito di ritenere che queste "frizioni" (riferendosi al rialzo dei prezzi) siano temporanee, e che la fiammata dell'inflazione si smorzerà l'anno prossimo.