Bce, Lagarde: 'molto improbabile che condizioni per rialzo tassi vengano centrate nel 2022'

Laura Naka Antonelli 15 novembre 2021 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

"Una stretta non appropriata delle condizioni di finanziamento non è desiderabile, in quanto rappresenterebbe un ostacolo non giustificato alla ripresa. E' molto improbabile che le condizioni per un rialzo dei tassi (nell'area euro) vengano centrate nel 2022". E' quanto ha detto la numero uno della Bce, Christine Lagarde, nel corso di un'audizione al Parlamento europeo.