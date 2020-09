Bce, Lagarde: 'misure lanciate da marzo aumenteranno PIL Eurozona di 1,3 pp tra 2020 e 2022'

Laura Naka Antonelli 30 settembre 2020 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

"Lemisure che la Bce ha lanciato da marzo (da quando è esploso l'alert globale sul coronavirus COVID-19) faranno salire il Pil dell'Eurozona di 1,3 punti percentuali tra il 2020 e il 2022". E' quanto ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, inaugurando la conferenza annuale "The Ecb and Its Watchers" a Francoforte.