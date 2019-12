Bce, Lagarde: 'io non sono né colomba né falco, voglio essere un gufo. Saggia'

Laura Naka Antonelli 12 dicembre 2019 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

"Io non sono né colomba né falco, io voglio essere un gufo. Non sono vanitosa, voglio essere saggia". Così Christine Lagarde, neo presidente della Bce, in quella che è stata la prima riunione del Consiglio direttivo della banca centrale europea, da quando è diventata ufficialmente numero uno dell'istituzione, lo scorso 1° novembre.Parlando dell'economia dell'Eurozona, Lagarde ha negato che ci sia in corso una giapponesizzazione (fenomeno caratterizzato da un periodo protratto di bassa crescita e bassa inflazione)dell'economia dell'area euro.