Bce, Lagarde: 'faremo tutto ciò di cui c'è bisogno per sostenere economia Eurozona'

Laura Naka Antonelli 4 giugno 2020 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

La Bce farà "everything necessary", tutto il necessario, per sostenere l'economia dell'Eurozona. E' quanto ha detto la numero uno della banca centrale Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi, indicando che in qualche modo l'economia ha toccato il fondo nel mese di maggio.Detto questo, la crescita tornerà a recuperare terreno nel terzo trimestre, sulla scia dell'allentamento delle misure di lockdown, lanciate dai vari governi per frenare i contagi del coronavirus. Tuttavia, il ritmo della ripresa rimane ancora incerto.