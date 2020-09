Bce, Lagarde: 'fallimenti persistenti su target inflazione possono riflettersi in aspettative inflazione'

Laura Naka Antonelli 30 settembre 2020 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

"Ifallimenti persistenti (da parte della Bce) nel raggiungere il target inflazione possono riflettersi nelle aspettative sull'inflazione". E' quanto ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, inaugurando la conferenza annuale, "The Ecb and Its Watchers", a Francoforte.