Bce, Lagarde: 'elevata incertezza, valuteremo impatto tasso di cambio su outlook inflazione'

Laura Naka Antonelli 29 settembre 2020 - 06:56

MILANO (Finanza.com)

Nell'area euro, la ripresa economica rimane incompleta, incerta e sbilanciata. E' quanto ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo ieri alla Commissione Ue sugli Affari economici e monetari."Nell'attuale contesto di elevata incertezza - ha detto Lagarde - il Consiglio direttivo della Bce valuterà attentamente tutte le informazioni, inclusi gli sviluppi sul tasso di cambio (dunque sull'euro), riguardo alle loro implicazioni sull'outlook dell'inflazione di medio termine"."La Bce è pronta ad aggiustare tutti i suoi strumenti in modo appropriato, per assicurarsi che l'inflazione si muova verso il suo obiettivo in modo sostenuto, in linea con l'impegno verso la simmetria", ha aggiunto Lagarde."Da ora in poi - ha detto ancora la numero uno della banca centrale europea - pubblicheremo sul nostro sito le opinioni della Commissione etica della Bce sui casi di conflitti di interesse".