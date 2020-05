Bce, Lagarde: 'dobbiamo essere sicuri che non ci siano limiti ingiustificati ai nostri interventi'

Laura Naka Antonelli 8 maggio 2020 - 13:42

MILANO (Finanza.com)

"Dobbiamo assicurarci che non ci siano limiti ingiustificati alle nostre risposte". Così Christine Lagarde, numero uno della Bce, riferendosi in modo più o meno implicito alla sentenza contro il programma PSPP (piano di acquisto di titoli pubblici), meglio conosciuto come Quantitative easing, emessa dall'Alta corte tedesca.