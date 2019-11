Bce, Lagarde: 'avvierò revisione strategica' della politica monetaria

Laura Naka Antonelli 22 novembre 2019 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

"Darò il via a una revisione strategica della politica monetaria". Lo ha detto la neo presidente della Bce, Christine Lagarde, nel discorso proferito in occasione del Frankfurt European Banking Congress sul "Futuro dell'economia dell'Eurozona"."Ci saranno dettagli andando più avanti, dateci il tempo di avere una view coesa", ha aggiunto l'ex direttrice del Fondo Monetario Internazionale.In ogni caso, la politica monetaria non dovrebbe essere "the only game in town", ovvero l'unico strumento a disposizione. Lagarde ha ripreso l'auspicio del suo predecessore Mario Draghi, il cui mandato è scaduto lo scorso 31 ottobre, insistendo sul fatto che un sostegno alla crescita dell'area euro debba arrivare anche dallo strumento della politica fiscale.