Bce, Lagarde: 'aumento rendimenti bond sovrani euro significa fiducia in crescita e che tassi saliranno gradualmente'

Laura Naka Antonelli 20 gennaio 2022 - 13:33

MILANO (Finanza.com)

L'aumento dei rendimenti dei debiti sovrani dell'area euro significa che "i fondamentali dell'economia stanno recuperando terreno, significa che c'è fiducia nella crescita e che, in queste condizioni, i tassi aumenteranno in modo graduale". E' quanto ha detto la numero uno della banca centrale europea, Christine Lagarde, in un'intervista rilasciata alla stazione radio France Inter."I fattori che stanno sostenendo la crescita dell'inflazione - è tornata a ribadire Lagarde - si smorzeranno gradualmente nel 2022".Ieri i tassi dei Bund tedeschi decennali hanno riagguantato il territorio positivo, salendo fino allo 0,014%, per la prima volta dal maggio del 2019.