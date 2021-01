Bce, Lagarde: 'euro digitale non imminente, questione molto complessa. Ci vorranno anni. E non sarà solo per le elite'

Laura Naka Antonelli 21 gennaio 2021 - 15:25

Illancio di "un euro digitale non è cosa imminente, anche perchè la questione è molto complessa. Ci vorranno anni". Così la numero uno della Bce Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi da parte della Bce. In ogni caso, ha precisato Lagarde, l'euro digitale riguarderebbe tutti i cittadini, non da una elite ristretta".