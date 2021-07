Bce, Lagarde: 'PEPP sarà seguito da nuovo format sostegni, revisione forward guidance in prossimo meeting

Laura Naka Antonelli 12 luglio 2021 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Nel corso di un'intervista rilasciata a Bloomberg TV, la presidente della Bce Christine Lagarde ha detto che il PEPP, ovvero il programma di acquisti di asset lanciato lo scorso anno per contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19 nell'area euro (noto anche come QE pandemico), potrebbe essere seguito, una volta giunto alla scadenza, da un nuovo format di sostegni monetari.Lagarde ha annunciato anche che, nel mese di luglio, la Bce lavorerà a una revisione della forward guidance."Considerata la determinazione che abbiamo bisogno di dimostrare per rendere effettivo il nostro impegno, la forward guidance sarà sicuramente rivisitata", ha detto Lagarde, in particolare nel corso della prossima riunione della Bce, in calendario il prossimo 22 luglio.