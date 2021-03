Bce, Lagarde: 'PEPP flessibile, aumentiamo gli acquisti ma senza avere in mente cifra precisa'

Laura Naka Antonelli 11 marzo 2021 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

"Gli acquisti degli asset decisi con il piano PEPP - QE pandemico - saranno incrementati nel trimestre senza avere come obiettivo una cifra precisa". E' quanto ha reso noto la presidente della Bce Christine Lagarde nella conferenza stampa successiva all'annuncio della banca centrale sui tassi (lasciati invariati).Oggi la Bce ha reso noto che gli acquisti del QE pandemico (pandemic emergency purchase programme, PEPP) andranno avanti almeno fino a marzo 2022 con un ritmo più intenso nei prossimi mesi.Il motivo per cui la Bce non ha in mente una cifra precisa risiede nella flessibilità del QE pandemico.