Bce, Lagarde: 'OMT lanciato in 2012 per casi particolari, oggi strumento giusto è QE pandemico'

Laura Naka Antonelli 30 aprile 2020 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

"L'OMT è uno strumento che la Bce ha lanciato nel 2012, previsto in casi particolari che avessero potuto mettere l'Eurozona a rischio. Oggi la situazione è diversa, oggi lo strumento è il QE pandemico (PEPP). In ogni caso l'OMT rimane nella cassetta degli attrezzi". E' quanto ha detto Christine Lagarde, numero uno della Bce, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi in Eurozona, che sono stati lasciati invariati.I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%.