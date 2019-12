Bce, Lagarde: 'Mes non vuole fare male a nessun membro area euro, con Cacs più facile risolvere crisi'

Laura Naka Antonelli 12 dicembre 2019 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

"Il completamento del Mes non intende arrecare danni a nessun membro dell'area euro. La riforma non è contro nessun paese specifico. Riguardo alla clausola di azione collettiva, se l'avessimo avuta quando c'è stata la crisi della Grecia, sarebbe stato molto più semplice risolvere la situazione". Così Christine Lagarde, neo presidente della Bce, in quella che è stata la prima riunione del Consiglio direttivo della banca centrale europea, da quando è diventata ufficialmente numero uno dell'istituzione, lo scorso 1° novembre.