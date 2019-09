Bce, Lagarde: 'Economia Eurozona fa fronte a rischi di breve termine'

Laura Naka Antonelli 4 settembre 2019 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

L'economia dell' Eurozona fa fronte a rischi di breve termine". Lo ha detto Christine Lagarde, nominata per la carica di presidente della Bce al posto di Mario Draghi (che si dimetterà alla fine di ottobre), nel suo intervento al Parlamento europeo. C'è da dire che il Parlamento Ue non può bloccare la sua nomina, decisa dai capi di Stato del Consiglio Ue. Tuttavia diverse potranno essere le domande che i parlamentari le rivolgeranno, prima del voto atteso per la serata di oggi da parte della Commissione economica del Parlamento stesso. Il Parlamento voterà poi la sua nomina tra il 16 e il 19 settembre.