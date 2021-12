Bce, Lagarde: Pil euro rivisto al rialzo a +5,1% in 2021, stime tagliate per il 2022

Laura Naka Antonelli 16 dicembre 2021 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

La Bce ha rivisto al ribasso le proprie stime sulla crescita del Pil dell'area euro per il 2022 dal +4,6% inizialmente previsto al +4,2%. E' quanto ha annunciato Christine Lagarde, numero uno della Bce, nella conferenza stampa successiva all'annuncio della banca centrale europea.Per quest'anno, la Bce prevede un'espansione del 5,1%, più alta del +5% attesa in precedenza; nel 2023 le stime sono di una crescita del 2,9%, superiore al +2,1% delle precedenti proiezioni, mentre per il 2024 le previsioni sono di un incremento del Pil pari a +1,6%.