Bce, Knot: 'non escludo altri cinque anni di tassi a questi livelli. Prospettiva preoccupante'

Laura Naka Antonelli 23 dicembre 2019 - 06:59

MILANO (Finanza.com)

Altri cinque anni di tassi di interesse ai minimi storici o comunque bassi? Klaas Knot, presidente della banca centrale di Olanda e membro del Consiglio direttivo della Bce, ha così ammesso nel corso di un'intervista riportata da Reuters, esprimendo tutto il suo disagio:"Non ho la sfera di cristallo, ma non posso escludere che il contesto attuale di bassi tassi di interesse possa durare altri cinque anni". Una prospettiva che lui stesso ha definito "preoccupante".Questa situazione, ha precisato Knot, "mi preoccupa, perchè un contesto di tassi di interesse bassi in via temporanea è piuttosto diverso da uno con tassi di interesse bassi in modo persistente". E "i bassi tassi di interesse portano a un'assunzione del rischio eccessiva da parte degli investitori".