Bce, Gentiloni: 'inflazione temporanea, politica monetaria più restrittiva sarebbe un grande errore'

Laura Naka Antonelli 6 settembre 2021 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

Rendere più restrittiva la politica monetaria della Bce sarebbe "un grande errore, perchè il consensus ritiene che questa inflazione rimanga un fenomeno temporaneo". E' quanto ha detto, in un'intervista rilasciata a Bloomberg TV, il Commissario Ue agli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni, che ha partecipato alla 47esima edizione del Forum Ambrosetti. "Stiamo monitorando l'inflazione dell'area euro - ha precisato - e dovremmo monitorarla in modo molto accurato, ma senza arrivare troppo prestp a conclusioni"."I think it would be a big mistake, because the mainstream consensus is on the fact that this inflation is still a temporary phenomenon."