Bce, Draghi: 'rischio recessione basso, se outlook peggiora necessario aiuto politica fiscale'

Laura Naka Antonelli 25 luglio 2019 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

"Il rischio di recessione è basso", l'occupazione è solida in Eurozona e i salari stanno salendo. Lo ha detto il numero uno della Bce Mario Draghi, nella conferenza stampa successiva all'annuncio della Bce sui tassi, con cui ha confermato la decisione della banca centrale di cambiare la forward guidance, aprendo dunque alla possibilità di un taglio dei tassi nella riunione di settembre.Draghi ha detto che il Consiglio direttivo sta valutando anche l'opzione di ripristinare il Quantitative Easing.Il numero uno della Bce ha affermato tuttavia che la vulnerabilità dell'Eurozona è visibile soprattutto "nel settore manifattiero. Se l'outlook dovesse peggiorare, sarebbe di conseguenza necessario l'aiuto della politica fiscale".Draghi inoltre ha affermato che le analisi che finora sono state avviate non hanno messo in evidenza una forte correlazione tra il permanere dei tassi negativi e il calo della reddività delle banche.