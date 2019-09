Bce, Draghi: 'Crescita area euro ha perso molto slancio. Pronti a tagliare ancora tassi'

Laura Naka Antonelli 23 settembre 2019 - 16:24

MILANO (Finanza.com)

L'outlook sulla crescita dell'Eurozona continua a deteriorarsi in modo costante. E' quanto ha detto il numero uno della Bce, Mario Draghi, intervenendo al Parlamento europeo con quella che si confermerà la sua ultima audizione nelle vesti di numero uno della banca centrale europea."I rischi rimangono orientati verso il basso - ha detto - e gli ultimi dati non mostrano indicazioni convincenti su un rimbalzo di breve periodo". La crescita dell'Eurozona, ha sottolineato, "ha perso slancio in modo significativo".Dopo il maxi bazooka con cui, lo scorso giovedì 12 settembre, la Bce di Draghi ha tagliato il tasso sui depositi di 10 punti base, dal -0,40% al -0,50%, lanciato un sistema di tiering per arginare gli effetti, sulle banche, dei tassi negativi, modificato la forward guidance, rilanciato il piano di Quantitative easing e ammorbito le condizioni delle operazioni di TLTRO, Draghi si è mostrato aperto alla possibilità di rendere la politica monetaria ancora più accomodante."Abbiamo ancora spazio per ridurre i tassi, se necessario", ha detto il banchiere.