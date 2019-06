Bce, Coeure: 'da mercati segnali allarmanti, capacità banche centrali di far fronte a shock diminuita'

Laura Naka Antonelli 17 giugno 2019 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Le indicazioni che arrivano dal fronte dell'economia globale sono deboli. E' l'allarme lanciato da Benoit Coeure, membro del Consiglio direttivo della Bce, in un'intervista rilasciata al Financial Times. "Le banche centrali non dovrebbero mai ignorare i segnali che provengono dai mercati - ha precisato - ma non dovrebbero neanche seguirli ciecamente"."I mercati - ha detto ancora Coeure - stanno inviando in ogni caso segnali piuttosto allarmanti che contrastano con la diffusione di dati benigni. Il banchiere ha ammesso inoltre che la capacità delle autorità monetarie di affrontare gli shock di mercati è inferiore rispetto al passato".