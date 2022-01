Banco Santander punta sul buy now, pay later (BNPL), lanciata la piattaforma Zinia

Titta Ferraro 26 gennaio 2022 - 13:22

MILANO (Finanza.com)

Il Banco Santander lancerà una piattaforma buy now, pay later (BNPL) nel corso del 2022. Si chiamerà Zinia. La tecnologia alla base di Zinia è stata operativa in Germania nell'ultimo anno, dove ha già acquisito più di due milioni di clienti, rendendo Santander uno dei principali attori di BNPL in Europa per volume di clienti.Zinia utilizza la tecnologia di valutazione del credito basata sull'intelligenza artificiale sviluppata dal prestatore digitale Openbank di Santander. La banca spagnola ora prevede di implementare il servizio negli altri suoi mercati con il marchio Zinia, iniziando prima nei Paesi Bassi, sfruttando la posizione di leader di Santander nel Consumer Finance, dove supporta già 19 milioni di clienti attraverso 63.000 commercianti affiliati.Il servizio BNPL offre ai consumatori l'opportunità di pagare a rate senza interessi, sia online che attraverso i punti vendita fisici.