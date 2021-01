Banco Santander: Standard Ethics assegna outlook positivo

Daniela La Cava 27 gennaio 2021 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha assegnato un outlook “positivo” a Banco Santander. Il corporate rating “E+” è confermato. Secondo la metodologia di Standard Ethics, la banca spagnola ha progressivamente affinato il suo sistema di governance della sostenibilità, prendendo atto delle indicazioni di Ue, Onu e Ocse sul tema. In particolare, l'agenzia di rating spiega che "si registra - in questo ambito - l’adozione di una serie di policy a livello sociale e ambientale allineate ai principali target internazionali" e conclude dicendo che "rimane spazio, tuttavia, per ulteriori miglioramenti nell’area della corporate governance, con specifico riguardo ad alcuni temi inerenti il consiglio di amministrazione".