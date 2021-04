Banche: multa Commissione Ue da oltre 28 milioni per cartello nel trade dei bond

Valeria Panigada 28 aprile 2021 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea ha multato Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole e Credit Suisse, per un totale di 28,49 milioni di euro per violazione delle norme antitrust, in particolare per la partecipazione a un cartello nel mercato obbligazionario. Deutsche Bank non è stata multata in quanto ha rivelato l'esistenza del cartello.Le quattro banche hanno preso parte a un cartello nel mercato del trading secondario all'interno dello spazio economico europeo di obbligazioni Ssa (bond sovrani emessi da istituzioni o agenzie sovranazionali, da governi e da agenzie governative e autorità pubbliche) denominate in dollari."Oggi abbiamo emesso una decisione contro Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole, Credit Suisse e Deutsche Bank, i cui trader erano collusi su strategie di trading, scambio di informazioni sensibili e coordinate sui prezzi - ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza - Il comportamento delle banche di investimento ha limitato la concorrenza in un mercato in cui i fondi di investimento e pensione acquistano e vendono regolarmente obbligazioni per conto dei propri investitori e pensionati. Il cartello ha danneggiato i mercati finanziari e la decisione odierna invia un chiaro messaggio che la Commissione non tollererà alcun tipo di comportamento collusivo".